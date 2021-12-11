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В оранжевой – всего одна область. В Украине обновили карантинные зоны

София Ковнир
11 декабря, 09:23
Желтая зона в нашей стране увеличилась. В красной остается 10 регионов

В Украине расширилась желтая зона карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 11 декабря в Украине уменьшилась оранжевая карантинная зона. Так, в ней осталась только одна область – Донецкая, а в желтую зону перешла Одесская.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская (области).

Оранжевая зона

  • Донецкая область

Желтая зона

  • г. Киев
  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая,
  • Одесская область (области).

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 991, а медработников – 199.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2307 человек;
  • летальных исходов – 446;
  • выздоровело – 25 861 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 553 817 человек;
  • выздоровело – 3 184 287 человек;
  • летальных исходов – 2 90 789.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1203;
Винницкая область – 378;
Волынская область – 573;
Днепропетровская область – 566;
Донецкая область – 571;
Житомирская область – 214;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 513;
Ивано-Франковская область – 252;
Киевская область – 567;
Кировоградская область – 162;
Луганская область – 115;
Львовская область – 581;
Николаевская область – 323;
Одесская область – 697;
Полтавская область – 597;
Ровенская область – 323;
Сумская область – 309;
Тернопольская область – 172;
Харьковская область – 328;
Херсонская область – 94;
Хмельницкая область – 274;
Черкасская область – 597;
Черновицкая область – 115;
Черниговская область – 280.

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