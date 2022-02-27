В победу верим не только мы! Резников обратился к украинцам

Резников рассказал, как украинцы борются с оккупантами / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам. Он рассказал, как за 72 часа сопротивления оккупантам РФ в победу Украины начали верить и в других странах. Пока Россия ищет оправдания своим действиям, украинцы показали, как в один момент объединились и стали на защиту своей страны.
Об этом министр обороны написал на своей странице в Facebook.
Полная речь Резникова:
Дорогие украинцы! 72 часа сопротивления. Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются.
Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи Граждан, взявших в руки оружие, которые встали в ряды территориальной обороны и дерутся. За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое Государство. Вас видят все, весь мир!
Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы. Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной.
Тьма отступит. Рассвет близко. Держим строй.
Потери оккупантов
В МВД Украины рассказали, какие потери понесли оккупанты за третий день войны:
- Самолеты — 14 штук;
- Вертолеты — 8 штук;
- Танки — 102 штуки;
- ББМ — 536 штук;
- Пушки — 15 штук;
- БУК — 1 штука;
- Погибших — 3500 человек;
- Пленных — 200 человек.