В поезд – только вакцинированных. Сколько украинцев уже привили на вокзалах?

На вокзалах в Украине вакцинировали уже более 50 тысяч человек. / Фото: Коллаж: Сегодня
На вокзалах Украины уже вакцинировали от коронавируса более 50 тысяч пассажиров. Прививки можно получить на 31 вокзале.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Центры вакцинации на вокзалах работают чуть больше трех недель – с 21 октября. С тех пор для поездок между областями нужны либо сертификат о COVID-вакцинации, либо отрицательный экспресс-тест.
За последнюю неделю статистика показала рост желающих получить прививку в небольших городах.
Где вакцинировали больше всего
- Мариуполь – 2047;
- Киев – 1314;
- Коростень – 1181;
- Коломыя – 1021;
- Львов – 1000.
В каких городах можно получить прививку на вокзале
- Львов,
- Ровно,
- Ковель,
- Ивано-Франковск,
- Ужгород,
- Черновцы,
- Одесса,
- Николаев,
- Харьков,
- Днепр,
- Кривой Рог,
- Каменское,
- Мариуполь,
- Краматорск,
- Киев,
- Нежин,
- Коростень,
- Винница,
- Хмельницкий,
- Тернополь,
- Смело,
- Купянск,
- Шепетовка,
- Помична,
- Броды,
- Черкассы,
- Сумы,
- Коломыя,
- Запорожье,
- Полтава,
- Люботин.
Статистика вакцинации в Украине
За сутки 13 ноября в Украине 145241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизировано – 79 484 человека.
С начала вакцинальной кампании вакцинировались 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.
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