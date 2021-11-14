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В поезд – только вакцинированных. Сколько украинцев уже привили на вокзалах?

Инна Собора
14 ноября, 15:53
Прививки на железнодорожных вокзалах проводят уже более трех недель в разных уголках Украины

На вокзалах в Украине вакцинировали уже более 50 тысяч человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

На вокзалах Украины уже вакцинировали от коронавируса более 50 тысяч пассажиров. Прививки можно получить на 31 вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Центры вакцинации на вокзалах работают чуть больше трех недель – с 21 октября. С тех пор для поездок между областями нужны либо сертификат о COVID-вакцинации, либо отрицательный экспресс-тест.

За последнюю неделю статистика показала рост желающих получить прививку в небольших городах.

Где вакцинировали больше всего

  • Мариуполь – 2047;
  • Киев – 1314;
  • Коростень – 1181;
  • Коломыя – 1021;
  • Львов – 1000.

В каких городах можно получить прививку на вокзале

  • Львов,
  • Ровно,
  • Ковель,
  • Ивано-Франковск,
  • Ужгород,
  • Черновцы,
  • Одесса,
  • Николаев,
  • Харьков,
  • Днепр,
  • Кривой Рог,
  • Каменское,
  • Мариуполь,
  • Краматорск,
  • Киев,
  • Нежин,
  • Коростень,
  • Винница,
  • Хмельницкий,
  • Тернополь,
  • Смело,
  • Купянск,
  • Шепетовка,
  • Помична,
  • Броды,
  • Черкассы,
  • Сумы,
  • Коломыя,
  • Запорожье,
  • Полтава,
  • Люботин.

Статистика вакцинации в Украине

За сутки 13 ноября в Украине 145241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизировано – 79 484 человека.

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С начала вакцинальной кампании вакцинировались 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.

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