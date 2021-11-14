В поезд – только вакцинированных. Сколько украинцев уже привили на вокзалах?

На вокзалах в Украине вакцинировали уже более 50 тысяч человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

На вокзалах Украины уже вакцинировали от коронавируса более 50 тысяч пассажиров. Прививки можно получить на 31 вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Центры вакцинации на вокзалах работают чуть больше трех недель – с 21 октября. С тех пор для поездок между областями нужны либо сертификат о COVID-вакцинации, либо отрицательный экспресс-тест.

За последнюю неделю статистика показала рост желающих получить прививку в небольших городах.

Где вакцинировали больше всего

Мариуполь – 2047;

Киев – 1314;

Коростень – 1181;

Коломыя – 1021;

Львов – 1000.

В каких городах можно получить прививку на вокзале

Львов,

Ровно,

Ковель,

Ивано-Франковск,

Ужгород,

Черновцы,

Одесса,

Николаев,

Харьков,

Днепр,

Кривой Рог,

Каменское,

Мариуполь,

Краматорск,

Киев,

Нежин,

Коростень,

Винница,

Хмельницкий,

Тернополь,

Смело,

Купянск,

Шепетовка,

Помична,

Броды,

Черкассы,

Сумы,

Коломыя,

Запорожье,

Полтава,

Люботин.

Статистика вакцинации в Украине

За сутки 13 ноября в Украине 145241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизировано – 79 484 человека.

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С начала вакцинальной кампании вакцинировались 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.

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