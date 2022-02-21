В РФ опубликовали указы о признании "ЛДНР" (документ)

Указы были подписаны сегодня/Фото: коллаж: "Сегодня"
В России опубликовали подписанные документы о независимости так называемых "ЛДНР".
Указы появились на официальном интернет-портале правовой информации.
Признание "ЛДНР"
Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимыми так называемых "ЛДНР".
Путин признал "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".
"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.
Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
Приказ Путина
Пентагон ожидает, что Владимир Путин сегодня ночью отдаст приказ о выдвижении российских войск на территорию признанных независимыми "ЛДНР". Это связано с подписанием указа о признании "ЛДНР".