В шаге от экоцида. Россияне обстреляли в Харькове научный центр с исследовательской ядерной установкой

В Харькове хотели разрушить научную ядерную установку / Фото: Коллаж: Сегодня
Россияне обстреляли в Харькове научный центр с исследовательской ядерной установкой. Такие действия могли привести к масштабной экологической катастрофе.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в Telegram.
6 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".
"В нем находится исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Такие действия могли привести к масштабной экологической катастрофе", – отмечают в Офисе генпрокурора.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту экоцида (ст. 441 УК Украины).
Враг уничтожает Харьков
Вчера, 6 марта, была очередная массированная авиабомбардировка Харькова. Оккупанты ударили по многоэтажкам, медучреждениям, админзданиям и общежитиям.
В результате обстрелов произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города. Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически бомбят жилые кварталы города.
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