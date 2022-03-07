За крок до екоциду. Росіяни обстріляли у Харкові науковий центр з дослідною ядерною установкою

У Харкові хотіли зруйнувати наукову ядерну установку / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни обстріляли у Харкові науковий центр з дослідною ядерною установкою. Такі дії могли призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора в Telegram.

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6 березня Збройні сили Російської Федерації обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

"В ньому перебуває дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Такі дії могли призвести до масштабної екологічної катастрофи", – наголошують в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом екоциду (ст. 441 КК України).

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Ворог знищує Харків

Вчора, 6 березня, було чергове масоване авіабомбардування Харкова. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, медзакладах, адмінбудівлях та гуртожитках.

Унаслідок обстрілів стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста. Рятувальниками під час ліквідації пожеж і розбирання завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у небі над Харковом майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично бомблять житлові квартали міста.

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