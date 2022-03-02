В столичном метро задержали диверсантов с опасной игрушкой

Диверсанты в метро Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

В киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов, сообщает "Инсайдер Украина".

У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами.

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Другой через мессенджеры передавал врагу оперативную информацию об украинских военных.

Как рассказал "Сегодня" очевидец, одного из диверсантов вычислила женщина на перроне. После этого подключились другие люди и обнаружили остальных. Когда допрашивали одного из них (с сумкой, на фото – справа), то спрашивали что-то про белорусские документы.

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Ситуация в Украине 2 марта