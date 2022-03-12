В Сумской области согласовали новые "зеленые коридоры": список

Люди смогут уехать, если оккупанты не начнут обстрелы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинская сторона согласовала с российскими оккупантами "зеленые коридоры"для гражданских на 12 марта в Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Направления движения

Тростянец — Полтава

Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Частично на автобусах и личном транспорте.

Сумы — Полтава

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Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Лебедин — Полтава

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Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп — Полтава

Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка — Полтава

Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье — Полтава

Краснополье, Верхняя Сыроватка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте.

Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке будут возле городских/поселковых советов. Время выезда колонн в 9:00.

Место сбора и маршрут движения в Тростянце: ул. Кениг стадион им.Куца, ул.Скрябина, ул.Татаренко, ул.Б. Хмельницкого, ул. Гришина (объездная), ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны: 9:00

Выезд автобусами в Сумах:

Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Места сбора в Сумах:

Основной выезд: возле памятника "Алеши", (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)

БК "Химик";

ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана";

"Бильбоу" на пр. Курском;

ТЦ "Монуфактура".

РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.

В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".

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