У Сумській області погодили нові "зелені коридори": список

Люди зможуть виїхати, якщо окупанти не почнуть обстріли/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українська сторона погодила з російськими окупантами "зелені коридори" для цивільних на 12 березня в Сумській області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Напрямки руху
Тростянець — Полтава
Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Суми — Полтава
Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
З міста Суми виїжджають колони людей на власному транспорті, а з Лохвиці будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають власного транспорту.
Лебедин — Полтава
Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
З міста Лебедин виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.
Конотоп — Полтава
Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
З Конотопа виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.
Велика Писарівка — Полтава
Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава.
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.
Краснопілля — Полтава
Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на власному транспорті.
Місця збору в Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці будуть біля міських/селищних рад. Час виїзду колон о 9:00.
Місце збору та маршрут руху у Тростянці: вул. Кеніга стадіон ім.Куца, вул. Скрябіна, вул.Татаренко, вул.Б. Хмельницького, вул. Гришина (об'їзна), вул. Шевченка і далі у бік міста Суми. Час виїзду колони: 9:00
Виїзд автобусами у Сумах:
Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.
Місця збору у Сумах:
Основний виїзд: біля пам'ятника "Альоші", (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)
- БК "Хімік";
- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана";
- "Більбоу" на пр. Курському;
- ТЦ "Мануфактура".
РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так
У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти пропонують власні гуманітарні коридори, щоби вивозити українців до РФ.
У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".