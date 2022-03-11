Коридорів немає. У Сумській ОДА розповіли про ситуацію в області

"Зелених коридорів" у Сумській області 11 березня не буде. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі .
"Ранок 11 березня. Сьогодні у Сумській області "зелених коридорів" немає", – поінформував він.
Ситуація у Сумах
Вивезення людей розпочали 8 березня. Спочатку територію міста залишили іноземні студенти . Загалом евакуація проходила у два етапи.
10 березня із Сум, Тростянця та Краснопілля виїхали до Полтави понад 20 тисяч людей. "Зеленим коридором" виїхали: 3 тис. 250 автомобілів (17 тис. 500 громадян), 83 автобуси (2 тис. 510 громадян). 9 березня із Сум до Полтавської області евакуювали понад 43 тисячі людей.
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