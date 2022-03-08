Заради "красивої картинки" на ТБ окупанти блокують гуманітарні коридори

Питання евакуації українців залишається невирішеним

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська влада спеціально блокує питання евакуації українців через гуманітарні коридори, щоб по ТБ маніпулювати свідомістю інших.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Ситуація в Маріуполі не змінюється. Російська сторона обіцяє нам гуманітарний коридор, можливість вивезти населення. Щодня ми організовуємо ці процеси, ми сподіваємось на те, що буде можливість гуманітарного коридору. РФ знову заявила про те, що з 9 ранку буде така можливість, я дуже хочу вірити у те, що це вдасться", – сказав він.

За його словами, складається таке враження, що російська влада наказала своїм військовим по всій Україні не допускати евакуацію населення з гарячих точок.

"Ми розуміємо, що там знаходяться поранені, хворі, діти, жінки. І це не тільки Харків, це Ізюм, Тростянець, Буча, Гостомель. Вся логіка дій РФ останніх днів показує те, що заради гарної картинки на ТБ, для того, щоб намагатися принизити українців, особисто Путін у Кремлі дав вказівку не робити жодного гуманітарного коридору", – сказав він.

Ситуація із гуманітарними коридорами

Справжня мета "гуманітарних коридорів", які організовують російські окупанти – ротація особового складу, вивезення тіл та поранених, а також формування живого щита.

Путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

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На прикордонному переході Харків – Бєлгород стоять сині автобуси, "які везли прямо з Москви для красивої картинки".

Евакуація українців

"Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечні місця та на додаток до поїздів за графіком призначає евакуаційні поїзди. Розклад евакуаційних рейсів на 7 березня компанія оприлюднила у соцмережах.

Співробітниця "Сьогодні" Сандра Жукова розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон і повернулася до Львова.

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На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по мирному населенню під час їхньої спроби евакуюватися з міста.