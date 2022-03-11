Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Безпечніше сидіти у підвалі". В Чернігові немає жодних гуманітарних коридорів – ВЦА

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 10:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Містом ширяться чутки, що будуть організовані "зелені коридори" для вивезення людей
Ворог не дозволяє евакуацію з Чернігова
Ворог не дозволяє евакуацію з Чернігова / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігові немає жодних домовленостей про "зелений коридор" для мирних жителів. Ворог не дає жодних гарантій, що цивільні зможуть безпечно покинути місто.

Про це повідомив голова Військово-цивільної адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус в Telegram.

Реклама

Таким чином він відреагував на численні звернення жителів Чернігова про нібито оголошений "зелений коридор".

"Ходять чутки, що оголошено коридор. "Зелений коридор" – це не наше одностороннє бажання випустити людей. Це двустороння домовленість з ворогом щодо того, що ворог теж гарантує, що не буде обстрілювати організовані колони автобусів з міста. На сьогодні такої гарантії ворог не дає. Про які "зелені коридори" ми говоримо?", – зазначив Чаус.

За його словами, на сьогодні безпечніше перебувати у підвалі, ніж в автобусі їхати назустріч смерті.

"Тому в мене велике прохання. Ми з холодною головою до всього підходимо. Як тільки будуть домовленості, ми спільно організуємо евакуацію людей. На сьогодні таких домовленостей немає", – сказав Чаус.

Ситуація в Чернігові

У місті та на околицях тривають запеклі бої та обстріли. Люди намагаються покинути Чернігів, але гуманітарних коридорів немає.

Реклама

Є інформація про чотирьох загиблих та трьох поранених через російські обстріли з групи громадян, які 9 березня пішки вибиралися із Чернігова.

У Чернігові внаслідок нічних ударів 11 березня було порушено водопровідну мережу. Через це все місто залишилось без води, а комунальники не знають, де саме стався прорив.

У КП наголосили, що пошкодження, найімовірніше, великого діаметру. Через прорив було припинено водопостачання міста на невизначений термін.

Реклама

Станом на ранок 10 березня місто залишалось тимчасово без газопостачання.

За даними Департаменту охорони здоров’я ОДА, з 24 лютого по 9 березня в боях на Чернігівщині загинула 171 людина, з них 77 – цивільні (можливо й більше, таку кількість тіл змогли доправити до моргу. – Ред.).

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії – день 16-й. РФ атакує Україну фейками про хімзброю і наближається до дефолту – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти