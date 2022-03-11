16-й день війни в Україні: названо маршрути для евакуації населення

Евакуація проходитиме з 11 населених пунктів

Україна продовжує допомагати громадянам залишити найбільш "гарячі регіони" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує організовувати зелені коридори для евакуації населення до безпечніших регіонів. Про це на брифінгу повідомила міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуаційні маршрути

Маріуполь – Запоріжжя,

Пологи – Запоріжжя,

Волноваха – Покровськ,

Енергодар – Запоріжжя,

Ізюм – Лозова,

Буча – Київ,

Гостомель – Київ,

Микуличин – Київ,

Андріївка – Житомир,

Макарів – Житомир,

Бородянка – Житомир.

Евакуація населення

Україною та за кордон курсують евакуаційні потяги "Укрзалізниці", які вивозять громадян із гарячих точок. У соцмережах компанії оприлюднили графік з актуальними напрямками руху на 11 березня.

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"Зелених коридорів" на Сумщині сьогодні не буде.

Для українських біженців у Польщі прийняли спеціальні умови перебування протягом 1,5 року. Полякам, які приймають українців, надаватимуть грошову підтримку, по 40 злотих на день. Біженці також можуть віддати дітей до місцевих шкіл та скористатися послугами лікарів.

Більшість людей вважають за краще їхати з країни через кордон із Польщею, і так уже 2 тижні. Через це найбільші черги якраз на пунктах "Шегині" та "Краковець", менш завантажені "Устилуг" та "Ягодин".