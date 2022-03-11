Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

16-й день войны в Украине: названы маршруты для эвакуации населения

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 10:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эвакуация будет проходить из 11 населенных пунктов
Украина продолжает помогать гражданам покинуть наиболее "горячие регионы"
Украина продолжает помогать гражданам покинуть наиболее "горячие регионы" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает организовывать зеленые коридоры для эвакуации населения в более безопасные регионы. Об этом на брифинге сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Эвакуационные маршруты

  • Мариуполь – Запорожье,
  • Пологе – Запорожье,
  • Волноваха – Покровск,
  • Энергодар – Запорожье,
  • Изюм – Лозовая,
  • Буча – Киев,
  • Гостомель – Киев,
  • Микуличин – Киев,
  • Андреевка – Житомир,
  • Макаров – Житомир,
  • Бородянка – Житомир.

Эвакуация населения

По Украине и за границу курсируют эвакуационные поезда Укрзализныци, вывозящих граждан из горячих точек. В соцсетяхкомпании обнародовали график с актуальными направлениями движения на 11 марта.

Реклама

"Зеленых коридоров" в Сумской области сегодня не будет.

Для украинских беженцев в Польше приняли специальные условия пребывания в течение 1,5 года. Полякам, принимающим украинцев, будут оказывать денежную поддержку по 40 злотых в день. Беженцы также могут отдать детей в местные школы и воспользоваться услугами врачей.

Большинство людей предпочитают уезжать из страны через границу с Польшей, и так уже 2 недели. Из-за этого самые большие очереди сейчас как раз на пунктах "Шегини" и "Краковец", менее загружены "Устилуг" и "Ягодин".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день 16-й. РФ атакует Украину фейками о химоружии и приближается к дефолту – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять