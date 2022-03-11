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"Безопаснее сидеть в подвале". В Чернигове нет никаких гуманитарных коридоров – ВГА

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 марта, 10:46
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По городу ходят слухи, что будут организованы "зеленые коридоры" для вывоза людей
Враг не разрешает эвакуацию из Чернигова
Враг не разрешает эвакуацию из Чернигова / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове нет никаких договоренностей о "зеленом" коридоре для мирных жителей. Враг не дает никаких гарантий, что граждане смогут безопасно покинуть город.

Об этом сообщил председатель Военно-гражданской администрации Черниговской области Вячеслав Чаус в Telegram.

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Таким образом он отреагировал на многочисленные обращения жителей Чернигова о якобы объявленном "зеленом коридоре".

"Ходят слухи, что объявлен коридор. "Зеленый коридор" – это не наше одностороннее желание выпустить людей. Это двусторонняя договоренность с врагом по поводу того, что враг тоже гарантирует, что не будет обстреливать организованные колонны автобусов из города. На сегодняшний день такой гарантии враг не дает. О каких "зеленых коридорах" мы говорим?", – отметил Чаус.

По его словам, сегодня безопаснее находиться в подвале, чем в автобусе ехать навстречу смерти.

"Поэтому у меня большая просьба. Мы с холодной головой ко всему подходим. Как только будут договоренности, мы совместно организуем эвакуацию людей. На сегодняшний день таких договоренностей нет", – сказал Чаус.

Ситуация в Чернигове

В городе и в окрестностях продолжаются ожесточенные бои и обстрелы. Люди пытаются покинуть Чернигов, но гуманитарных коридоров нет.

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Есть информация о четырех погибших и троих раненых из-за российских обстрелов из группы граждан, которые 9 марта пешком выбирались из Чернигова.

В Чернигове в результате ночных ударов 11 марта была нарушена водопроводная сеть. Из-за этого весь город остался без воды, а коммунальщики не знают, где произошел прорыв.

В КП подчеркнули, что повреждение, скорее всего, большого диаметра. Из-за прорыва было прекращено водоснабжение города на неопределенный срок.

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По состоянию на утро 10 марта город оставался временно без газоснабжения.

По данным Департамента здравоохранения ОГА, с 24 февраля по 9 марта в боях на Черниговщине погиб 171 человек, из них 77 – гражданские (может быть больше, такое количество тел смогли доставить в морг. – Ред.).

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Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

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