В Украине бурлит погода: где отключен свет и опасно на дорогах (карта)

Самая сложная ситуация в западных областях. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине усложнились погодные условия. Непогода оставила без света жителей Львовской области, во многих регионах сегодня прогнозируют ухудшение ситуации на дорогах.
Об этом сообщают ГСЧС и Укргидрометцентр.
Где нет света
По состоянию на 7 утра, в результате усложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), остаются обесточенными 44 населенных пункта во Львовской области.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Где ухудшилась ситуация на дорогах
16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях ожидается туман, видимость будет не больше 200-500 метров. На западе страны на дорогах гололедица.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждают синоптики.
Метеорологические предупреждения в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине
В четверг, 16 декабря, в Украине в некоторых областях возможны осадки, а в некоторых – переменная облачность. В этот день заморозков не будет.
Сегодня дождь прогнозируется в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории ожидается переменная облачность. Ветер западный, 5-10 м/с.
На Западе столбики термометров будут колебаться от +1 до +4 градусов. На востоке следует ожидать 1-3 градуса тепла.
В северных регионах – от +1 до +4 градусов. На юге будет 3-7 градусов тепла.
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