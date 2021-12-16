В Україні вирує негода: де відключене світло та небезпечно на дорогах (карта)

Найскладніша ситуація у західних областях країни. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні ускладнилися погодні умови. Негода залишила без світла жителів Львівської області, в багатьох регіонах сьогодні прогнозують погіршення ситуації на дорогах.
Про це повідомляють ДСНС та Укргідрометцентр.
Де немає світла
Станом на 7 ранку, внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП), залишаються знеструмленими 44 населені пункти у Львівській області.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Де погіршиться ситуація на дорогах
16 грудня вночі та вранці у західних та східних областях очікується туман, видимість буде не більше 200-500 метрів. На заході країни на дорогах ожеледиця.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – попереджають синоптики.
Метеорологічні попередження по Україні. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні
У четвер, 16 грудня, в Україні в деяких областях можливі опади, а в деяких — мінлива хмарність. Цього дня заморозків не буде.
Сьогодні дощ прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території очікується мінлива хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +4 градусів. На сході варто очікувати 1-3 градуси тепла.
У північних регіонах — від +1 до +4 градусів. На півдні буде 3-7 градусів тепла.
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