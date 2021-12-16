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СЬОГОДНІ Новини України

Без заморозків, але з дощами. Де в Україні очікувати опадів (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 06:00
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Цього дня пориви вітру сягатимуть 10 м/с
Найтепліше сьогодні буде на півдні/Колаж: "Сьогодні"
Найтепліше сьогодні буде на півдні/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 16 грудня, в Україні в деяких областях можливі опади, а в деяких — мінлива хмарність. Цього дня заморозків не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні дощ прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території очікується мінлива хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +4 градусів. На сході варто очікувати 1-3 градуси тепла.

У північних регіонах — від +1 до +4 градусів. На півдні буде 3-7 градусів тепла.

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В Києві йтиме дощ, від +2 до +4 градусів, а в Сімферополі буде сухо — 5-7 градусів тепла.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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