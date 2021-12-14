В Україні вирує негода. Без світла залишилися жителі чотирьох областей

Електроенергія зникла в 241 населеному пункті в різних куточках країни

Бригади обленерго намагаються відновити подачу світла. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні останніми днями значно ускладнилися погодні умови. Станом на ранок 14 грудня через дощі та мокрий сніг зникло світло у чотирьох областях.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Де сталося відключення

Через негоду спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях:

Львівська – 173;

Івано-Франківська – 42;

Рівненська – 15;

Сумська – 11.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Погода в Україні 14 грудня

Сьогодні протягом дня буде прохолодно. Опади пройдуть лише у чотирьох областях.

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Сніг із дощем очікується на території Київської, Житомирської, Черкаської, Вінницької областей. На решті території – мінлива хмарність. Вітер – північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +2 градусів. На сході варто очікувати 0-3 градуси тепла.

У північних регіонах – від -1 до +3 градусів. На півдні буде 2-7 градусів тепла.

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В Києві йтиме мокрий сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі варто очікувати дощу – 5-7 градусів тепла.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця.

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