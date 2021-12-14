В Україні вирує негода. Без світла залишилися жителі чотирьох областей

В Україні останніми днями значно ускладнилися погодні умови. Станом на ранок 14 грудня через дощі та мокрий сніг зникло світло у чотирьох областях.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Де сталося відключення
Через негоду спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях:
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- Львівська – 173;
- Івано-Франківська – 42;
- Рівненська – 15;
- Сумська – 11.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Погода в Україні 14 грудня
Сьогодні протягом дня буде прохолодно. Опади пройдуть лише у чотирьох областях.
Сніг із дощем очікується на території Київської, Житомирської, Черкаської, Вінницької областей. На решті території – мінлива хмарність. Вітер – північний, 5-10 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +2 градусів. На сході варто очікувати 0-3 градуси тепла.
У північних регіонах – від -1 до +3 градусів. На півдні буде 2-7 градусів тепла.
В Києві йтиме мокрий сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі варто очікувати дощу – 5-7 градусів тепла.
Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця.
Раніше ми писали:
- У вівторок, 14 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Крім того, буде морозно.
- У Карпатах нещодавно випало по коліна снігу. Подекуди температура опустилася до -7 градусів.