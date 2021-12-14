Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Заборона пакетів 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні вирує негода. Без світла залишилися жителі чотирьох областей

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 07:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Електроенергія зникла в 241 населеному пункті в різних куточках країни
Бригади обленерго намагаються відновити подачу світла.
Бригади обленерго намагаються відновити подачу світла. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні останніми днями значно ускладнилися погодні умови. Станом на ранок 14 грудня через дощі та мокрий сніг зникло світло у чотирьох областях.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Реклама

Де сталося відключення

Через негоду спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях:

  • Львівська – 173;
  • Івано-Франківська – 42;
  • Рівненська – 15;
  • Сумська – 11.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Погода в Україні 14 грудня

Сьогодні протягом дня буде прохолодно. Опади пройдуть лише у чотирьох областях.

Реклама

Сніг із дощем очікується на території Київської, Житомирської, Черкаської, Вінницької областей. На решті території – мінлива хмарність. Вітер – північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +2 градусів. На сході варто очікувати 0-3 градуси тепла.

У північних регіонах – від -1 до +3 градусів. На півдні буде 2-7 градусів тепла.

Реклама

В Києві йтиме мокрий сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі варто очікувати дощу – 5-7 градусів тепла.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Серфінгісти катаються на морських хвилях в Одесі

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

59 838

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти