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СЬОГОДНІ Новини України

Обережно, ожеледиця! На яких дорогах України буде небезпечно (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 14:46
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Крім того, майже половину областей країни накриє непроглядний туман
На дорогах буде небезпечно.
На дорогах буде небезпечно. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні завтра, 16 грудня, ускладняться погодні умови. На дорогах прогнозують туман та ожеледицю.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

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Де ускладниться погода

16 грудня вночі та вранці у західних та східних областях очікується туман, видимість буде не більше 200-500 метрів.

На заході країни на дорогах ожеледиця.

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В східних та західних областях ускладниться погода. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку

Оголошений І рівень небезпечності, жовтий. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – попереджають синоптики.

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Дотримуйтесь рекомендацій під час ожеледиці

Поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах і ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й тяжких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко сісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні та на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у певних місцях на дозволений сигнал світлофору.

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