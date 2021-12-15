Осторожно, гололедица! На каких дорогах Украины будет опасно (карта)

Кроме того, почти половину областей страны накроет непроглядный туман

На дорогах будет небезопасно. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине завтра, 16 декабря, усложнятся погодные условия. На дорогах прогнозируют туман и гололедицу.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

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Где усложнится погода

16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях ожидается туман, видимость будет не больше 200-500 метров.

На западе страны на дорогах гололедица.

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В восточных и западных областях усложнится погода. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасности

Объявленный І уровень опасности, желтый. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждают синоптики.

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Следуйте рекомендациям во время гололедицы

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть-чуть согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро сесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

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