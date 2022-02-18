В Украине бушует непогода. Без света остались жители четырех областей – список

Жители нескольких областей остались без света из-за сильного ветра. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 18 февраля в нескольких областях Украины отключили электричество. Это связано с плохими погодными условиями – сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где нет света?

18 февраля в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) обесточено 90 населенных пунктов в 4 областях:

Львовская – 68,

Черниговская – 11,

Житомирская – 6

Черкасская – 5.

Сейчас к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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