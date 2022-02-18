В Україні вирує негода. Без світла залишилися мешканці чотирьох областей – список

Жителі кількох областей залишилися без світла через сильний вітер. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 18 лютого у кількох областях України відключили електрику. Це пов'язано з поганими погодними умовами – сильні пориви вітру.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де немає світла?

18 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориву вітру) знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях:

Львівська – 68,

Чернігівська – 11,

Житомирська – 6

Черкаська – 5.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Що робити під час сильного вітру?

Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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