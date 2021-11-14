В Украине еще более 145 тыс. людей вакцинировались против COVID-19

Темпы вакцинации в Украине растут / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 13 ноября в Украине 145 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
С начала вакцинальной кампании вакцинировались 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек.
В общей сложности проведено 20 853 504 прививки. 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
За последние сутки работали:
- 790 мобильных бригад по иммунизации;
- 2921 пунктов прививки;
- 459 центров вакцинации населения.
Коронавирус в Украине
За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1069, медработников – 135).
За прошлые сутки госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случаев. Выздоровели 11 146 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 217 639 человек, а выздоровели 2 631 240 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.
Ранее мы писали:
- За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
- В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
- В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.