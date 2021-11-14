В Україні ще понад 145 тис. людей вакцинувалися проти COVID-19

Темпи вакцинації в Україні зростають / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 13 листопада в Україні 145 241 людина вакцинована проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовано – 79 484 особи.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії вакцинувалися 12 187 561 людина, з них отримали одну дозу – 12 187 559 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 8 665 945 людей.

Загалом проведено 20 853 504 щеплення. 91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За останню добу працювали:

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790 мобільних бригад з імунізації;

2921 пунктів щеплення;

459 центрів вакцинації населення.

Коронавірус в Україні

За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1069, медпрацівників – 135).

Минулої доби госпіталізували 4 881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальних випадків. Одужали 11 146 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 217 639 людей, а одужало 2 631 240 осіб.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

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