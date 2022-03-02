В Украине хотят ввести пожизненное за госизмену и диверсии

Диверсантов и предателей ждет печальный конец. Коллаж "Сегодня"

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", которым предлагается ввести высшую меру наказания в Украине за государственную измену и совершение диверсии. Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

Документом предлагается внести изменения в статьи 111 и 113 УК Украины, чтобы предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения.

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"Никакой амнистии за диверсии и предательство родине. Максимальная мера наказания – пожизненное заключение", – написал "слуга" Максим Бужанский.

Так, максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с обязательной конфискацией всего имущества. Также предлагается запретить любую амнистию к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.

Диверсанты и предатели

После начала вторжения России в Украину во многих городах страны "всплыли" диверсанты, которые заранее были засланы Россией. Их стали массово отлавливать или ликвидировать. Так, например, сегодня во Львовской области задержали диверсанта – агитировал за "русский мир" прямо в поезде.

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Также сегодня в столичном метро задержали диверсантов с опасной игрушкой. Один из задержанных передавал информацию врагу.

В Гринченко под Ахтыркой группа диверсантов на БТР расстреляла гражданских людей в машине, а потом угнали автомобиль.

Городской глава Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который 27 февраля объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами, получил подозрение о госизмене.