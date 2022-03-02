В Україні хочуть запровадити довічне за держзраду та диверсії

На диверсантів і зрадників чекає сумний кінець. Колаж "Сьогодні"

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 "Ні кроку назад!", яким пропонується запровадити найвищу міру покарання в Україні за державну зраду та вчинення диверсії. Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу".

Документом пропонується внести зміни до статей 111 та 113 КК України, щоб передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.

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"Жодної амністії за диверсії та зраду батьківщині. Максимальне покарання – довічне ув'язнення", – написав "слуга" Максим Бужанський

Так, максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з обов'язковою конфіскацією всього майна. Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які вчинили державну зраду та диверсію.

Диверсанти та зрадники

Після початку вторгнення Росії в Україну в багатьох містах країни "спливли" диверсанти, які заздалегідь були заслані Росією. Їх стали масово відловлювати чи ліквідовувати. Так, наприклад, сьогодні у Львівській області затримали диверсанта, що агітував за "русский мир" прямо у поїзді.

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Також сьогодні у столичному метро затримали диверсантів із небезпечною іграшкою. Один із затриманих передавав інформацію ворогові.

У Грінченко під Охтиркою група диверсантів на БТР розстріляла цивільних людей у машині, а потім викрали автомобіль.

Міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа — За життя"), який 27 лютого оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що прибули до його міста, отримав підозру про держзраду.