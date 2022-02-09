В Украине могут измениться COVID-сертификаты – подробности (фото)

COVID-сертификаты могут измениться. Фото: коллаж "Сегодня"
Вскоре могут произойти существенные изменения в электронных COVID-сертификатах. Так, анонсировали один из вариантов нового дизайна.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Что может измениться?
Федоров представил один из вариантов дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе в "Дії". Там внизу добавили эмодзи и надпись – Booster vaccine dose.
"Как вам такой дизайн сертификата о бустере?" – написал в посте министр.
Возможный новый дизайн бустерного сертификата
Почему из "Дії" исчез COVID-сертификат и что делать
В Украине все чаще жалуются, что в приложении "Дія" не отображается сертификат о вакцинации. Проблема стала более распространенной после того, как началась вакцинация бустерной дозой.
В основном пользователи "Дії" получают сообщение, что "Сертификат о вакцинации недоступен" или "К сожалению, произошла ошибка".
Как восстановить сертификат
- Убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения "Дія". Если нет – обновите его.
- Не помогло? Обращайтесь в службу поддержки приложения.
- Следует помнить, что информация о прививках может быть некорректно внесена в Электронную систему здравоохранения. Это может быть причиной, что указанные выше действия не помогли сгенерировать сертификат. Чтобы это исправить, нужно обратиться к своему семейному врачу или к врачу, проведшему вакцинацию и внесшему ваши данные в эту систему. Он должен проверить правильность внесенных в реестр данных.
Что делать, если не подтягивается сертификат COVID с бустером
Чтобы получить сертификат после бустерной вакцинации, достаточно отправить запрос в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19.
Если вы после обновления запроса в приложении получили два сертификата, один из которых с уменьшенным сроком действия, то в таком случае не стоит паниковать.
В приложении будут отображаться два сертификата. Один – новый, о бустерной прививке, второй – о двух дозах вакцины против коронавируса, который у вас был раньше.
COVID-сертификат бустера не обновляется автоматически. Поэтому, если после вакцинирования информация в приложении не обновилась, то для его генерирования необходимо в "Дії" создать и отправить запрос на получение нового документа. Через несколько секунд на вкладке "Документы" появится новый цифровой сертификат.