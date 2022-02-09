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Почему из "Дії" исчез COVID-сертификат и что делать: инструкция

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 14:59
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Все больше проблем возникает из-за введения данных о бустерной вакцинации
С COVID-сертификатами все чаще возникают проблемы.
С COVID-сертификатами все чаще возникают проблемы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине все чаще жалуются, что в приложении "Дія" не отображается сертификат о вакцинации. Проблема стала более распространенной после того, как началась вакцинация бустерной дозой.

В Минздраве рассказали, что делать, если в "Дії" не отображаются данные о вакцинации против COVID-19.

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В основном пользователи "Дії" получают сообщение, что "Сертификат о вакцинации недоступен" или "К сожалению, произошла ошибка".

Как восстановить сертификат

  • Убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения "Дія". Если нет – обновите его.
  • Не помогло? Обращайтесь в службу поддержки приложения.
  • Следует помнить, что информация о прививках может быть некорректно внесена в Электронную систему здравоохранения. Это может быть причиной, что указанные выше действия не помогли сгенерировать сертификат. Чтобы это исправить, нужно обратиться к своему семейному врачу или к врачу, проведшему вакцинацию и внесшему ваши данные в эту систему. Он должен проверить правильность внесенных в реестр данных.

Что делать, если не подтягивается сертификат COVID с бустером

Чтобы получить сертификат после бустерной вакцинации, достаточно отправить запрос в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19.

Если вы после обновления запроса в приложении получили два сертификата, один из которых с уменьшенным сроком действия, то в таком случае не стоит паниковать.

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В приложении будут отображаться два сертификата. Один – новый, о бустерной прививке, второй – о двух дозах вакцины против коронавируса, который у вас был раньше.

COVID-сертификат бустера не обновляется автоматически. Поэтому, если после вакцинирования информация в приложении не обновилась, то для его генерирования необходимо в "Дії" создать и отправить запрос на получение нового документа. Через несколько секунд на вкладке "Документы" появится новый цифровой сертификат.

Раньше мы писали:

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