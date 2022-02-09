Чому з "Дії" зник COVID-сертифікат та що робити: інструкція

Все більше проблем виникає через введення даних про бустерну вакцинацію

З COVID-сертифікатами все частіше виникають проблеми. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні все частіше скаржаться на те, що у застосунку "Дія" не відображається сертифікат про вакцинацію. Проблема стала більш поширеною після того, як почалася вакцинація бустерною дозою.

У МОЗ розповіли, що робити, якщо в "Дії" не відображаються дані про вакцинацію проти COVID-19.

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Здебільшого користувачі "Дії" отримують повідомлення, що "Сертифікат про вакцинацію недоступний" чи "На жаль, сталася помилка".

Як відновити сертифікат

Переконайтеся, що використовуєте останню версію застосунку "Дія". Якщо ні – оновіть його.

Не допомогло? Звертайтеся до служби підтримки додатку.

Варто пам'ятати, що інформація про щеплення може бути некоректно внесена до Електронної системи охорони здоров’я. Це може бути причиною, що вищезазначені дії не допомогли згенерувати сертифікат. Щоб це виправити, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або до лікаря, який провів вакцинацію і вніс ваші дані в цю систему. Він має перевірити правильність внесених у реєстр даних.

Що робити, якщо не підтягується COVID-сертифікат із бустером

Щоб отримати сертифікат після бустерної вакцинації, достатньо надіслати запит у додатку "Дія". Зробити це можна першого дня введення дози вакцини проти COVID-19.

Якщо ви після оновлення запиту в додатку отримали два сертифікати, один із яких із зменшеним терміном дії, то в такому разі не варто панікувати.

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У додатку відображатимуться два сертифікати. Один – новий, про бустерне щеплення, другий – про дві дози вакцини проти коронавірусу, який у вас був раніше.

COVID-сертифікат про бустер не оновлюється автоматично. Тому якщо після вакцинування інформація у додатку не оновилася, то для його генерування необхідно у "Дії" створити та надіслати запит на отримання нового документа. Через кілька секунд на вкладці "Документи" з'явиться новий цифровий сертифікат.

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