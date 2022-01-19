В Украине могут сократить срок действия COVID-сертификата

Срок действия сертификатов вакцинации могут изменить / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине хотят уменьшить срок действия COVID-сертификата после двух доз COVID-вакцины. Документ может действовать не 365 дней, а 270 дней.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства 19 января, передает "Сегодня".

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В Украине, как и в большинстве других стран, началась вакцинация бустерной дозой. Поэтому есть необходимость изменить срок действия СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

Что предлагает Кабмин?

Сертификаты после бустерной дозы начнут действовать с появлением технической возможности.

"Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности", – говорится в пояснительной записке.

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Какие страны уже изменили срок СОVID-документа?

Страны Европейского Союза уже начали сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней.

В частности, это:

Лихтенштейн

Германия

Литва

Латвия

Австрия

Чехия

Остальные государства, исходя из динамики, также в ближайшее время примут указанный срок.

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"Следовательно, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин Украине также целесообразно применить указанный срок", – говорится в документе.

Продолжить действие сертификата могут только после бустерной дозы

Дополнительная (третья) доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. Человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

А бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

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