В Україні можуть скоротити строк дії COVID-сертифіката

Термін дії сертифікатів вакцинації можуть змінити / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні хочуть зменшити строк чинності COVID-сертифіката після двох доз вакцини COVID. Документ буде дійсний не 365 днів, а 270 днів.

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду 19 січня, передає "Сьогодні".

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В Україні, як і в більшості інших країн, розпочалася вакцинація бустерною дозою. Тому необхідно змінити строк дії СОVID-сертифікатів на підставі бустерної дози.

Що пропонує Кабмін?

Сертифікати після бустерної дози набудуть чинності після появи технічних можливостей.

"Встановити, що сертифікати, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі медичних записів про вакцинацію від зазначеної хвороби з урахуванням бустерної дози, формуються з моменту технічної можливості", – йдеться у пояснювальній записці.

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Які країни вже змінили строк СОVID-документа ?

Країни Європейського Союзу вже зменшили строк СОVID-сертифікатів до 270 днів.

Зокрема, це:

Ліхтенштейн

Німеччина

Литва

Латвія

Австрія

Чехія

Інші держави, зважаючи на динаміку, також найближчим часом приймуть зазначений строк.

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"Отже, для належної взаємодії з довірчою мережею Європейського Союзу та враховуючи результати спостережень щодо періоду дієвості вакцин, Україні також доцільно застосувати зазначений строк", – йдеться у документі.

Продовжити чинність сертифіката можуть лише після бустерної дози

Додаткова (третя) доза не приводить до продовження строку дії сертифіката вакцинації. Людина фактично отримала три дози, але має рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

А бустерна доза допомагає як відновити титр захисний антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Отримання такої дози щеплення продовжує строк дії сертифіката на 270 днів.

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