В Дії появились новые COVID-сертификаты: как их сгенерировать

Сгенерированные документы можно сохранить в формате PDF, а также распечатать

В сервисе появились три новых документа/Коллаж: "Сегодня"

В сервисе Дія появилась возможность сгенерировать три новых сертификата. Кроме того, их можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

Об этом сообщает Telegram-канал действие.

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Какие сертификаты можно сгенерировать?

На портале Дія теперь можно сгенерировать следующие сертификаты:

об отрицательном ПЦР-тесте;

о выздоровлении от коронавируса;

для детей в возрасте от 12 лет.

Как получить сертификат?

авторизироваться любым удобным способом;

нажать "Услуги" — "Здоровье" — "COVID-сертификаты";

выбрать нужный тип сертификата;

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Разработчики приложения отметили, что документы можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

Какие страны можно посетить с украинским COVID-сертификатом?

На сегодня украинцы могут посетить 52 страны, которые признают наши COVID-сертификаты. Среди них не только близкие для нас страны Европы, такие как Германия, Австрия, Испания, Франция или Португалия, но и государства Азии.

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К примеру недавно власти Сингапура решили принимать украинцев с COVID-сертификатом. Вслед за ним откроется и Таиланд.

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