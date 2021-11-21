Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

В Украине на выходных делают меньше прививок: сколько людей вакцинировались за сутки

Юлия Гаврилюк
21 ноября, 08:38
В общей сложности в Украине за все время пандемии проведено 22 569 609 прививок

За сутки в Украине вакцинировалось больше 152 тысяч людей / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 20 ноября 2021 года в Украине 152 321 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 49 760 человек, полностью иммунизированы – 102 561 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу – 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 763 865 человек.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки работали:

Реклама
  • 838 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3051 пункт прививки;
  • 472 центров вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них заболело детей – 894, медработников – 99).

Также за прошлые сутки:

Реклама
  • госпитализировано – 4048 человек;
  • летальных исходов – 377;
  • выздоровели – 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине проведено 15 542 112 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Ранее мы писали:

  • На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
  • В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.