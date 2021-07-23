В Украине новый рекорд по вакцинации – сколько прививок сделали за сутки

Всего медики сделали 4 539 197 прививок – более 600 тысяч украинцев уже получили две дозы

В Украине за последние сутки, 22 июля, сделали рекордное количество прививок от коронавируса – 139 441. Ранее рекорд по вакцинации был 117 376 прививок.

Об этом сообщили в Минздраве.

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В четверг одну дозу получили 76 169 человек, а полностью иммунизированы 63 272 человека. В течение суток работали 743 мобильные бригады, 2672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.

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Вакцинация в Украине 23 июля. Источник: Минздрав

Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 2 920 068 украинцев. Из них получил две дозы прививки 1 619 131 человек. Всего медики сделали 4 539 197 прививок.

Напомним, в Украине 21 июля стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19, когда смогут получить прививку все желающие. В крупных городах будут развернуты пункты массовой вакцинации, а из малых городов и сел организуют бесплатный транспорт.

Отметим, в Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок.