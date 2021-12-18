В Украине обнаружили штамм "Омикрон"

В Україні зафіксували перший випадок небезпечного штаму коронавірусу / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди абсолютного большинства образцов с вариантом "Дельта", а их в Украине сейчас более 97%, в одном образце удалось найти вирус с комбинацией мутаций как у "Омикрона". Позже по результатам полногеномного секвенирования подтвердили штамм "Омикрон".

Об этом сообщил генетик Александр Коляда в Instagram.

Реклама

"Что-то мы давно не проверяли отечественные вирусы на штаммы, — говорит мне наш главных специалист в лаборатории по генетике коронавируса Владислав Мосейко, — давай возьмем пару сотен образцов и проверим что за мутации в них есть, может какой-то новый странный штамм найдется". Говорит, и оказывается прав", – написал Коляда.

У кого обнаружили?

В образце женщины, вернувшейся из ОАЭ, обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона".

"Не думаю, что это первый такой человек, потому что в странах с той же политикой перелетов таких случаев уже сотни. Чем чаще ищут, тем чаще находят", – написал Коляда.

Реклама

Почему это "Омикрон"?

Генетик рассказал, какие именно мутации нашли в образце вероятного "Омикрона" в NTD-участке вируса. Это мутация N501Y (есть как у "Омикрона", так и у "Дельты"), K417N (характерна для "Омикрона" и некоторых старых штаммов – снижает их узнавание антителами). При этом в данном варианте вируса нет E484K (как у "бразильского" и Бета-штаммов), L452R (как у "Дельты"), а также мутаций K417T и W152C (они есть у "Эпсилона" и других штаммов).

"То есть выявлена комбинация мутаций, характерных именно для "Омикрона" и не характерные ни для "Дельты", ни для "Альфы", или еще каких-либо популярных вариантов вируса. Подтвердить все остальные десятки мутаций в вирусе тоже можно, но это займет у нас какое-то время, но мне все видится довольно однозначно", - написал Коляда.

Что говорит Минздрав?

"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Реклама

Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Как быстро могут появиться симптомы после заражения

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому людей просят изолироваться, если у них положительный тест, даже если у них нет симптомов.

Ранее мы писали: