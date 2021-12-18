Третья доза от COVID-19. Сколько людей вакцинировались за сутки

За сутки 17 декабря в Украине 136 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Дополнительную дозу за сутки получили 60 человек.
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С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека.
В общей сложности проведено 27 274 636 прививок.
За последние сутки работали:
- 864 мобильных бригады по иммунизации;
- 3 343 пункта прививки;
- 462 центра вакцинации населения.
Кто получает третью дозу вакцины
В первую очередь это люди с:
- ВИЧ;
- онкологией;
- после трансплантации органов;
- те, кто проходит иммуносупресивную или иммуномоделирующую терапию;
- пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.
Чем отличается от бустерной?
Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.
Ранее мы писали:
- Страна готова к дополнительной прививке для широких масс. Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer на следующий год, а на 2023 год – еще 25 млн доз.
- Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием "Паксловид" .