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Третья доза от COVID-19. Сколько людей вакцинировались за сутки

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 09:13
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За все время пандемии в Украине проведено 16 474 655 ПЦР-тестирований
Всего в Украине проведено 27 274 636 прививок
Всего в Украине проведено 27 274 636 прививок / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 17 декабря в Украине 136 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Дополнительную дозу за сутки получили 60 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека.

В общей сложности проведено 27 274 636 прививок.

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За последние сутки работали:

  • 864 мобильных бригады по иммунизации;
  • 3 343 пункта прививки;
  • 462 центра вакцинации населения.

Кто получает третью дозу вакцины

В первую очередь это люди с:

  • ВИЧ;
  • онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • те, кто проходит иммуносупресивную или иммуномоделирующую терапию;
  • пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

Чем отличается от бустерной?

Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.

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Ранее мы писали:

  • Страна готова к дополнительной прививке для широких масс. Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer на следующий год, а на 2023 год – еще 25 млн доз.
  • Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием "Паксловид" .

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