Третя доза від COVID-19. Скільки людей вакцинувалися за добу

За весь час пандемії в Україні проведено 16 474 655 ПЛР-тестувань

Загалом в Україні проведено 27 274 636 щеплень / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 17 грудня в Україні 136 962 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 особи, повністю імунізовані – 94 358 людей.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Додаткову дозу за добу отримали 60 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 особи.

Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

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За останню добу працювали:

864 мобільні бригади з імунізації;

3343 пункти щеплення;

462 центри вакцинації населення.

Хто отримує третю дозу вакцини

Насамперед це люди з:

ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію;

пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Чим відрізняється від бустерної?

Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців. Оптимально щепитися третьою дозою не пізніше ніж через три місяці після вакцинації.

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