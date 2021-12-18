Третя доза від COVID-19. Скільки людей вакцинувалися за добу

За добу 17 грудня в Україні 136 962 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 особи, повністю імунізовані – 94 358 людей.
Про це пише прес-служба МОЗ.
Додаткову дозу за добу отримали 60 людей.
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З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 особи.
Загалом проведено 27 274 636 щеплень.
За останню добу працювали:
- 864 мобільні бригади з імунізації;
- 3343 пункти щеплення;
- 462 центри вакцинації населення.
Хто отримує третю дозу вакцини
Насамперед це люди з:
- ВІЛ;
- онкологією;
- після трансплантації органів;
- ті, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію;
- пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.
Чим відрізняється від бустерної?
Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців. Оптимально щепитися третьою дозою не пізніше ніж через три місяці після вакцинації.
Раніше ми писали:
- Країна готова до додаткового щеплення для широкого загалу. Україна законтрактувала 25 млн доз вакцини Pfizer наступного року, а на 2023 рік – ще 25 млн доз.
- Україна підписала договір з компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу під назвою "Паксловід" .