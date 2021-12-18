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СЬОГОДНІ Новини України

Третя доза від COVID-19. Скільки людей вакцинувалися за добу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 09:13
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За весь час пандемії в Україні проведено 16 474 655 ПЛР-тестувань
Загалом в Україні проведено 27 274 636 щеплень
Загалом в Україні проведено 27 274 636 щеплень / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 17 грудня в Україні 136 962 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 особи, повністю імунізовані – 94 358 людей.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Додаткову дозу за добу отримали 60 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 особи.

Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

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За останню добу працювали:

  • 864 мобільні бригади з імунізації;
  • 3343 пункти щеплення;
  • 462 центри вакцинації населення.

Хто отримує третю дозу вакцини

Насамперед це люди з:

  • ВІЛ;
  • онкологією;
  • після трансплантації органів;
  • ті, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію;
  • пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Чим відрізняється від бустерної?

Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців. Оптимально щепитися третьою дозою не пізніше ніж через три місяці після вакцинації.

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Раніше ми писали:

  • Країна готова до додаткового щеплення для широкого загалу. Україна законтрактувала 25 млн доз вакцини Pfizer наступного року, а на 2023 рік – ще 25 млн доз.
  • Україна підписала договір з компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу під назвою "Паксловід" .

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