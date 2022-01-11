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В Украине обновили правила в кафе и ресторанах. Что нужно знать

Валентина Шаповал
11 января, 17:34
Правила созданы для безопасного пребывания в заведения общественного питания

Правила есть для работников заведений и их посетителей / Коллаж "Сегодня"

В Украине работа общепита разрешена только, если у работников и посетителей есть сертификаты о вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждения выздоровления от COVID-19. Также появились дополнительные правила безопасного пребывания в общепитах.

Об этом сообщает Коронавирус_инфо.

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Дополнительные правила для работников:

  • использование средств индивидуальной защиты,
  • тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты,
  • регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа,
  • не прикасаться к лицу руками,
  • воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний,
  • самоизоляция, если есть симптомов респираторных заболеваний,
  • проверка COVID-документов у посетителей.

Правила для посетителей:

  • обработка рук антисептиком перед входом в заведение,
  • показывать COVID-документы работникам заведения,
  • передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты,
  • соблюдение физической дистанции.

Правила безопасного пребывания в общепитах. Фото: Коронавирус_инфо.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 1064 человека;
  • летальных исходов – 86;
  • выздоровело – 3 517 человек.

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