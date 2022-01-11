В Украине обновили правила в кафе и ресторанах. Что нужно знать

Правила есть для работников заведений и их посетителей / Коллаж "Сегодня"
В Украине работа общепита разрешена только, если у работников и посетителей есть сертификаты о вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждения выздоровления от COVID-19. Также появились дополнительные правила безопасного пребывания в общепитах.
Об этом сообщает Коронавирус_инфо.
Дополнительные правила для работников:
- использование средств индивидуальной защиты,
- тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты,
- регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа,
- не прикасаться к лицу руками,
- воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний,
- самоизоляция, если есть симптомов респираторных заболеваний,
- проверка COVID-документов у посетителей.
Правила для посетителей:
- обработка рук антисептиком перед входом в заведение,
- показывать COVID-документы работникам заведения,
- передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты,
- соблюдение физической дистанции.
Правила безопасного пребывания в общепитах. Фото: Коронавирус_инфо.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1064 человека;
- летальных исходов – 86;
- выздоровело – 3 517 человек.
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