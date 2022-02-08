В Украине обновили зоны карантина: где cитуация с COVID-19 сложнее всего

Украина приближается к пику заболеваемости коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова обновили карантинные зоны. По состоянию на утро 8 февраля желтых стало больше – теперь их три.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Так, ситуация улучшилась в Запорожской области, которая еще вчера была оранжевая. Теперь карантинные зоны в Украине выглядят так:

Желтая:

Запорожская область;

Кировоградская область;

Полтавская область.

Красная:

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Ровенская область;

Ивано-Франковская область.

Все остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.

Карантинные зоны 8 февраля. Фото: скриншот с сайта Минздрава

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Статистика в Украине

​За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 3 095 детей и 955 медработников.

Также за минувшие сутки в больницы попали 2 168 человек. Умерли от коронавируса 255 человек, выздоровели – более 15 тысяч.

Больше всего новых заболевших в Одесской области – более 3-х тысяч за сутки.

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