В Україні оновили зони карантину: де ситуація з COVID-19 найскладніша

Україна наближається до піку захворюваності на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні знову оновили карантинні зони. Станом на ранок 8 лютого жовтих побільшало – тепер їх три.
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, ситуація покращилася у Запорізькій області, яка ще вчора була помаранчевою. Тепер карантинні зони в Україні виглядають так:
Жовта:
- Запорізька область;
- Кіровоградська область;
- Полтавська область.
Червона:
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область.
Решта областей та Київ входять до помаранчевої зони карантину.
Карантинні зони 8 лютого. Фото: скриншот із сайту МОЗ
Статистика в Україні
За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 3 095 дітей та 955 медпрацівників.
Також за минулу добу до лікарень потрапило 2 168 людей. Померло від коронавірусу 255 людей, одужало – понад 15 тисяч.
Найбільше нових хворих на Одещині – понад 3 тисячі на добу.