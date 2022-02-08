В Україні оновили зони карантину: де ситуація з COVID-19 найскладніша

Україна наближається до піку захворюваності на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову оновили карантинні зони. Станом на ранок 8 лютого жовтих побільшало – тепер їх три.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Так, ситуація покращилася у Запорізькій області, яка ще вчора була помаранчевою. Тепер карантинні зони в Україні виглядають так:

Жовта:

Запорізька область;

Кіровоградська область;

Полтавська область.

Червона:

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Рівненська область;

Івано-Франківська область.

Решта областей та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Карантинні зони 8 лютого. Фото: скриншот із сайту МОЗ

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Статистика в Україні

​За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 3 095 дітей та 955 медпрацівників.

Також за минулу добу до лікарень потрапило 2 168 людей. Померло від коронавірусу 255 людей, одужало – понад 15 тисяч.

Найбільше нових хворих на Одещині – понад 3 тисячі на добу.

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