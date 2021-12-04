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В Украине объявили об опасности на дорогах – список областей

София Ковнир
4 декабря, 11:35
В нескольких регионах наблюдается I уровень опасности – желтый

На дорогах гололед. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 4 декабря, синоптики предупредили водителей об опасности. Так, на дорогах гололед.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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На дорогах опасно

Гололед на дорогах наблюдается в западных и северных областях. Там объявили I уровень опасности – желтый.

Гололед на дорогах в следующих областях:

  • Ровенской
  • Хмельницкой
  • Тернопольской
  • Закарпатской
  • Ивано-Франковской
  • Черновицкой
  • Львовской

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Погода на 4 декабря

В Украине в субботу, 4 декабря, будет облачная и дождливая погода на юге и востоке страны.

На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.

В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов, но с дождями и мокрым снегом.

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В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-1 °С, днем -1…+1 °С.

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