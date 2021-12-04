В Україні оголосили про небезпеку на дорогах – список областей

На дорогах ожеледиця. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 4 грудня, синоптики попередили водіїв про небезпеку. Так, на дорогах ожеледиця.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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На дорогах небезпечно

Ожеледиця на дорогах спостерігається в західних та північних областях. Там оголосили І рівень небезпеки – жовтий.

Ожеледиця на дорогах у таких областях:

Рівненській

Хмельницькій

Тернопільській

Закарпатській

Івано-Франківській

Чернівецькій

Львівській

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Погода на 4 грудня

В Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни.

На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погодою буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.