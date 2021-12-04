В Україні оголосили про небезпеку на дорогах – список областей

На дорогах ожеледиця. Фото: колаж "Сьогодні"
У суботу, 4 грудня, синоптики попередили водіїв про небезпеку. Так, на дорогах ожеледиця.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
На дорогах небезпечно
Ожеледиця на дорогах спостерігається в західних та північних областях. Там оголосили І рівень небезпеки – жовтий.
Ожеледиця на дорогах у таких областях:
- Рівненській
- Хмельницькій
- Тернопільській
- Закарпатській
- Івано-Франківській
- Чернівецькій
- Львівській
Погода на 4 грудня
В Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни.
На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погодою буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.
У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів, але з дощами та мокрим снігом.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень -1...+1°С.