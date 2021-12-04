Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

В Україні оголосили про небезпеку на дорогах – список областей

Софія Ковнір
4 грудня, 11:35
У кількох регіонах спостерігається I рівень небезпеки – жовтий

На дорогах ожеледиця. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 4 грудня, синоптики попередили водіїв про небезпеку. Так, на дорогах ожеледиця.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Реклама

На дорогах небезпечно

Ожеледиця на дорогах спостерігається в західних та північних областях. Там оголосили І рівень небезпеки – жовтий.

Ожеледиця на дорогах у таких областях:

  • Рівненській
  • Хмельницькій
  • Тернопільській
  • Закарпатській
  • Івано-Франківській
  • Чернівецькій
  • Львівській

Реклама

Погода на 4 грудня

В Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни.

На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погодою буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.

У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів, але з дощами та мокрим снігом.

Реклама

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень -1...+1°С.

Раніше ми писали: