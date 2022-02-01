В Украине отменят призыв на срочную военную службу – дата

В Украине правительству поручили отменить призыв на срочную военную службу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине отменят призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Кабинету министров поручили обеспечить подготовку и внести на рассмотрение ВР соответствующий законопроект.

Об этом говорится в указе президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский постановил правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект относительно введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Будут ли украинок призывать на службу? В Минобороны ответили

Приказ Минобороны о том, что украинки должны стать на воинский учет, не означает обязательную службу. Как выяснилось, это не призыв, а мера на случай необходимости. Об этом сообщил военный комиссар Бориспольского ОГВК полковник Роман Горбач.

Как стало известно, в марте этого года в приказ Минобороны были внесены изменения. В частности, женщин Украины обязали стать на воинский учет.