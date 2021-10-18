В Украине ожидаются "погодные качели": свежий прогноз от синоптика

В Украине ожидаются "градусные качели". Фото: коллаж "Сегодня"

На этой неделе в Украине ожидаются "градусные качели". Температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но затем упадет до +8 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

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Температура снизится

Сначала столбики термометров поползут вниз – будет холодно, днем не выше 7-12 градусов тепла, а ночью до небольших "минусов".

Несколько дней ожидается тепло

Со среды, 20 октября, 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Температура воздуха достигнет 15-18 градусов тепла.

В эти же дни тепло ожидается и в Киеве, 14-18 градусов тепла.

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Где будет холодно?

В Киеве синоптик не прогнозирует осадки. Во вторник, 19 октября, будет холодно – 8-9 градусов тепла.

23 октября, начиная с западных и северных областей, придет настоящий холодный воздух. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.

На этой неделе в Украине ожидаются "градусные качели"

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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