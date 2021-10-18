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Дождливо и прохладно: прогноз погоды на 18 октября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
18 октября, 06:00
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В понедельник несколько областей Украины накроют дожди
Погода в Украине будет холодной и мокрой/Коллаж: Сегодня
Погода в Украине будет холодной и мокрой/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 18 октября, в Украине ожидаются осадки и прохладная температура. В то же время в страну идут морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди 18 октября будут в Волынской, Ровенской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Ветер по всей стране будет 5-10 м/с.

На западе ожидается 10-12 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +11 до + 14 градусов.

В северных регионах стоит ожидать 9-12 градусов тепла. На юге — +13-15 градусов.

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В Киеве прогнозируют слабый дождь. Температура воздуха составит 9-11 градусов тепла.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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