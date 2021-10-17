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В Украину идут морозы! Синоптики рассказали, где и когда испортится погода

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 октября, 11:35
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Местами температура опуститься до -1 градуса мороза, в большинстве областей будут заморозки
В Украине ухудшится погода.
В Украине ухудшится погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Украину надвигаются морозы. Погода осложнится уже с понедельника, температура местами опустится ниже нуля.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

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Завтра, 18 октября, температура по Украине в среднем будет на уровне 8-10 градусов. Ночью прогнозируют 2-5 градусов, но в некоторых областях будут морозы. Кроме того, Львовскую, Волынскую, Ровенскую Житомирскую и Черниговскую области накроют дожди.

Где будет холоднее всего:

  • в западных областях днем +7+13, ночью -1+4,
  • в северных – днем +8+10, ночью +2+4,
  • в восточных – днем +7+ 13 ночью +2+5,
  • в южных – днем +10+14, а ночью +3+7,
  • в центральных – днем +8+10, а ночью +3+7.

Первые ли это морозы?

Нет. Этой осенью температура воздуха уже опускалась ниже нуля градусов.

8 октября в западных областях было -2 градуса. А 9 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали -9 градусов.

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Кроме того, в Карпатах 12 октября падало много снега. Он засыпал горную местность и горнолыжные курорты.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

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Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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