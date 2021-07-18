В Украине падает заболеваемость COVID-19: сколько новых больных

С начала эпидемии количество заразившихся и выздоровевших почти сравнялось

В Украине снова зафиксировано снижение количества новых случаев коронавируса – за прошедшие сутки 229 новых больных, что больше чем в два раза меньше, чем в пятницу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в Украине за время эпидемии 2 244 495 заболевших COVID-19.

За субботу в Украине выздоровел 241 человек (всего 2 181 198). За прошлые сутки умерли от ковида 8 украинцев (с начала эпидемии 52 726).

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Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что в Украине осенью могут ввести локдаун. При этом власти делают все, чтобы этого не случилось. Если хотя бы 80% населения старше 60 лет будет вакцинировано, риски будут значительно меньше.

Кроме того, ранее в ВОЗ предупредили о вероятном появлении и распространении по планете новых штаммов коронавируса.

Также в стране зарегистрировали четвертую вакцину против ковида: