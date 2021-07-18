В Україні падає захворюваність на COVID-19: скільки нових хворих

В Україні знову зафіксовано зниження кількості нових випадків коронавірусу – за минулу добу 229 нових хворих, що більш ніж удвічі менше, ніж в п'ятницю.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Всього в Україні за час епідемії 2 244 495 захворілих на COVID-19.
За суботу в Україні видужала 241 людина (всього 2 181 198). За минулу добу померли від ковіду 8 українців (з початку епідемії 52 726).
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україні восени можуть ввести локдаун. При цьому влада робить усе, щоб цього не сталося. Якщо хоча б 80% населення старше 60 років буде вакциновано, ризики будуть значно меншими.
Крім того, раніше в ВООЗ попередили про ймовірну появу і поширення планетою нових штамів коронавірусу.
Також у країні зареєстрували четверту вакцину проти ковіду:
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