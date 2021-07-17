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Коронавірус в Україні. Кількість нових випадків знизилася – нові дані

17 липня 2021 8:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На вихідних традиційно кількість зафіксованих випадків зменшується – у МОЗ назвали нові цифри

В Україні за минулу добу, 15 липня, зафіксували 591 новий випадок зараження коронавірусом. Це на 146 хворих менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 244 196 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 16 українців (всього – 52 718). Вилікувати вдалося 2 180 957 інфікованих (676 – за останню добу).

Коронавірус 17 липня. Джерело: МОЗ

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україні восени можуть ввести локдаун. При цьому влада робить усе, щоб цього не сталося. Якщо хоча б 80% населення старше 60 років буде вакциновано, ризики будуть значно меншими.

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Крім того, раніше в ВООЗ попередили про ймовірну появу і поширення по планеті нових штамів коронавірусу.

Також у країні зареєстрували четверту вакцину проти ковіду:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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